واعظ بالأوقاف: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد

قال الدكتور إسماعيل محمد عبد الحي، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تربية الأولاد والتعامل معهم يجب أن يكون بالقدوة لأن أهم شيء لغرس الاخلاق الطيبة والاشياء الصالحة بهم أن يكون الوالد والوالدة قدوه طيبة لأولادهم موضحًا أن بعض الأهالي تطلبن من أبنائهم بعض الأشياء وهم في نفس الوقت يخالفونها فكيف سينفذ الأبناء هذه التعليمات وأهله لا ينفذوها فالفعل يؤثر اكثر من الكلام.

أهمية الصلاة

وأضاف «عبد الحي»، خلال لقاء مع الإعلاميين محمد عبدة ودينا شرف خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة قناة «الأولى المصرية»، أن سيدنا محمد ،كان يأخذ أطفاله سيدنا الحسن وسيدنا الحسين إلى المسجد ليكون قدوة لهم ويعرفهم بأهمية الصلاة وأن سيدنا النبي «عليه أفضل الصلاة والسلام» كان لا يقتصر الأمور التربوية على العبادة فقط بل كان يهتم بالشكل العام سواء في مأكلً أو مشربً أو ملبسً.

تعاليم تربوية

وتابع: «سيدنا عمر بن ابي سلمة رضيا الله عنه كان غلام في حجر النبي فقال أن يده كنت تطيش في الصحفة فأحب النبي «صلى الله عليه وسلم» كيف يأكل وقال له يا غلام عندما تبدأ الأكل قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فكل هذه تعاليم تربوية».