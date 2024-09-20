الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

الذهب يسجل قمة قياسية جديدة بالأسواق اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الذهب صباح اليوم الجمعة، قفزة جديدة وارتفع فوق حاجز ٢٦١٠ قبل أن يعاود الهبوط ليتأرجح ما بين ٢٦٠٧، ٢٦٠٩ ، وذلك بعد أن حافظ أمس على مستواه تحت مستوى ٢٦٠٠، حيث أغلق أمس عند مستوى ٢٦٨٩. ليعود للارتفاع مع صباح اليوم الجمعة.

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الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض للفائدة


مما أدى لرفع سعر الذهب في السوق المحلي إلى ٢٥٣٠ للجرام عيار ٢١.
وتتابع شعبة الذهب  تطورات السوق العالمي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس، مع توقعات باستمرار الخفض حتى نهاية العام بقيمة ٥٠ نقطة أخرى على مراحل أثناء اجتماعات الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من ٢٠٢٤، مما دفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع في خلال الأيام الماضية.

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