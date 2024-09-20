الذهب يسجل قمة قياسية جديدة بالأسواق اليوم

حقق الذهب صباح اليوم الجمعة، قفزة جديدة وارتفع فوق حاجز ٢٦١٠ قبل أن يعاود الهبوط ليتأرجح ما بين ٢٦٠٧، ٢٦٠٩ ، وذلك بعد أن حافظ أمس على مستواه تحت مستوى ٢٦٠٠، حيث أغلق أمس عند مستوى ٢٦٨٩. ليعود للارتفاع مع صباح اليوم الجمعة.



مما أدى لرفع سعر الذهب في السوق المحلي إلى ٢٥٣٠ للجرام عيار ٢١.

وتتابع شعبة الذهب تطورات السوق العالمي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس، مع توقعات باستمرار الخفض حتى نهاية العام بقيمة ٥٠ نقطة أخرى على مراحل أثناء اجتماعات الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من ٢٠٢٤، مما دفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع في خلال الأيام الماضية.