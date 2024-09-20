الدوي: الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدعم وبناء الإنسان المصري (فيديو)

قال بلال الدوي، الكاتب الصحفي، إن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تضم سلسلة من الفعاليات والأنشطة بجميع المحافظات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حملت على عاتقها بناء الإنسان المصري منذ أن قررت إقامة عدد من المشروعات والمبادرات، التي تخص المواطن المصري وتهتم بحياته ومستقبلة.

بناء الإنسان المصري

وأضاف «الدوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية خطت بعدة خطوات لبناء الإنسان المصري، وكان الاهتمام بتأمين صحي شامل للمواطن هي الخطوة الثانية لقيام الدولة ببناء الإنسان، والخطوة الثالثة كانت المبادرة الأهم وهى مبادرة «حياة كريمة».

وتابع: الكاتب الصحفي، « الخطوة الرابعة مشروع تكافل وكرامة، والخامسة هي مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وهى تختلف عن المبادرات السابقة، لأن بها صيغة تكاملية بين مختلف جهات الدولة التي شاركت بهذه المبادرة، بالإضافة إلى الخطة التي وضعتها الدولة المصرية لبرنامج عملها بناءً على رؤيتهم لـ2030».

وأكد، أن الحكومة المصرية عندما أوضحت رؤيتاها لـ2030 لبناء الإنسان، أعلنت عن برنامج عملها في الفترة من 2024 لـ 2027»، مشيرا إلى أن التكامل الذي يحدث هو من شقيين وهما تكامل في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن على كافة الأصعدة والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة والوزرات والهيئات.

بداية جديدة لبناء إنسان

وأشار إلى أن جميع الوزرات تقدم خدماتها لمبادرة «بداية جديدة لبناء إنسان»، فضلا عن جهات تنمية المشروعات، وصندوق تحيا مصر، والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، التي قدموا خدماتهم أيضا للمبادرة.