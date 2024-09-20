ضبط المتهمين باحتجاز أجنبي وأسرته داخل شقة وسرقته في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على أجنبي واحتجاز أسرته داخل الشقة والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية كرها عنه.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مُقيم بدائرة القسم بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصله عليها من المحل، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته وإيثاقه واحتجازه وباقي أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته، والاستيلاء على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول كرهًا عنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وجزء من المبالغ المالية، والمشغولات الذهبية المستولى عليها، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية مالك محل مصوغات ذهبية مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية ضُبط وبحوزته المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.