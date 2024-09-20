رفع حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسى الجديد بالدقهلية

رفعت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسى الجديد خاصة فى ظل تطبيق نظام جديد للحضور بالمدارس .

عقدت مديرية التعليم بالدقهلية، عدة لقاءات واجتماعات دورية وأسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الأعمال والتجهيزات بالمدارس علي مستوى المحافظة قبل بداية العام الدراسي ، كما تم تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتأكد من جاهزيتها .

وأكد نصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، على الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق التباعد بين الطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير المدارس بنطاق المحافظة حرصا علي الصحة العامة لأبنائنا الطلاب، وكذا متابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها علي المدارس وتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وتابع وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، عملية المرور علي المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياة اعلي المدارس وجاهزية الاثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية

وأشار شعبان، إلى تنفيذ القرارات والكتب الدورية الواردة من الوزارة وتعميمها على كافة المدارس وخاصة الكتاب الدورى الخاص بصيانة خزانات المياه بصفة دورية.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات مديرية التعليم واستهدف الاجتماع مراجعة الاستعدادات اللازمة من قبل الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة علي مستوي المحافظة...

واكد مرزوق خلال الاجتماع بمديري الإدارات التعليمية على ضرورة الجاهزية التامة لجميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد مشيرا لأهمية وسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة للمدارس والمتابعة والإشراف الكامل من قبل كل مدير ادارة في هذا الشأن، كما وجه "مختار" لاهمية متابعة النظافة العامة داخل وحول المدارس حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلاب..

وأشار مرزوق لاهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في أعمال رفع كفاءة المدارس والنهوض بها لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء الدقهلية بجميع مدارس المحافظة مشيرا ان الدقهلية رائدة في مجال الجهود الذاتية في جميع المجالات وكافة القطاعات الخدمية..

وفى سياق متصل فقد قام، رؤساء المجالس القروية ومسئولي المتابعة بالمجالس القروية بمحافظة الدقهلية بالمرور والمتابعة على المدارس بالمدينة والقرى بنطاق المحافظة لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بكافة المدارس وإعداد تقارير عنها لرفعها لمحافظ الدقهلية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقد قامت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية بتكثيف حملاتها على سناتر الدروس الخصوصية التى تزاول نشاطها فى مختلف مناطق المحافظة بالمخالفة لقرار وزارة التعليم بمنع كافة أشكال الدروس الخصوصية ومعاقبة المدرسين غير الملتزمين.