وصل كام النهارده.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي.. سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، وبلغ سعر الريال السعودي رسميًا، 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على توفير خدمات شاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك المصرية و حتى كتابة تلك السطور.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك المصرية





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد على 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو، ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأمريكي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.

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