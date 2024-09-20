سياسي: أزمات مرتقبة بين معسكري الغرب والشرق الليبي بسبب التدخلات الأجنبية

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي محمد قاسم، ان جموع الشعب الليبي يرفضون الانقسامات خاصة وأن سنوات الحرب حولت ليبيا البلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة، من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء ومعدومين، بالإضافة إلى ازدياد الوضع السياسي سوءاً وتعقيداً يوماً بعد يوم بسبب الانقسام في البلاد وغياب سلطة موحدة.



وأضاف أن أحد أسباب هذه الوضع المعقد هو التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي الذي عمل طوال سنوات على عرقلة المسار السياسي السلمي في البلاد، ليعود في الأشهر الماضية بقيادة أمريكا وإيطاليا لفرض سيطرتهم على مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز، عبر الفيلق الأوروبي – الليبي.

وتابع قاسم، أن إيطاليا تعمل على نشر المزيد من مقاتلي الفيلق الأوروبي في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، وذلك بعد نشرهم لعشرات المقاتلين لحماية شركات النفط الإيطالية المتواجده في ليبيا، مشيرا إلى أن تمويل الفيلق الأوروبي تم باستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ما يؤكد على أن الغرب يسعى لنهب خيرات الليبين في الداخل والخارج.

وكشف أن نزاع المصرف المركزي وتغيير محافظه، أدى إلى شلل في الاقتصاد الليبي وتفاقم معاناة المواطنين، وهذا ما أدى إلى زيادة حدة الصراع بين معسكر الغرب الليبي المتمثل بحكومة الوحدة الوطنية، ومعسكر الشرق الليبي المتمثل بالجيش الوطني الليبي.

وأوضح أن التوغل الإيطالي المتزايد في ليبيا سيقود البلاد إلى حرب جديدة، الشعب الليبي في غنى عنها تماماً، وهذا ما أكدته صحيفة واشنطن بوست التي أشارت إلى أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على استعداد مرة أخرى للقيام بعملية عسكرية على العاصمة طرابلس في الأشهر القادمة، لإنهاء التواجد الأجنبي والتخلص من الشخصيات المدعومة من الغرب.

وأشار محمد قاسم، إلى أن التواجد العسكري الغربي في العاصمة سيُعيد البلاد إلى مربع الصفر، وهو ما تسعى لتنفيذه دول الغرب المستفيدة من حالة الفوضى والانقسام في ليبيا والمنطقة ككل، لتنفيذ خطتهم الرامية للسيطرة على جميع حقول وآبار النفط الليبي.

يذكر أن ليبيا تتربع على نحو 48.8 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية أي نحو 2.8 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية مما يجعل منها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في القارة السمراء، وعلى مستوى الغاز الطبيعي تصل الاحتياطيات الليبية منه إلى 1.4 تريليون متر مكعب من الغاز محتلة بذلك المرتبة الخامسة بين الدول الإفريقية من حيث هذه الاحتياطيات، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الليبية التي لم يتم كشفها بعد.