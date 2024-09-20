النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالسكة الحديد والمترو والـ LRT استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً اليوم أشارت فيه إِلى ان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد أصدر تعليمات مشددة لقيادات كل من الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب .

أشار البيان الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد شدد على قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وعدم خروج اي قطار من الورش الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات مع استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على ‏ الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية الموحدة علي الرقم 16528.

وأشار بيان الوزارة الى اتخاذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعدد من الإجراءات والآليات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والحصول على تذاكر السفر بسهولة ويسر وذلك بناءً على تعليمات الفريق مهندس / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حيث تم فتح مكاتب المدينة لحجز تاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو للحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات وتقديم الخدمة المناسبة والمميزة اعتباراً من يوم 5 / 9 / 2024 بالإضافة إلى المكاتب الحالية وكذلك يتم اتاحة حجز المقاعد المكيفه والتهوية الديناميكية للحجز قبل السفر بمدة خمسه عشر يوماً عن طريق مكاتب الحجز بالمحطات ومراكز المدينه المنتشره بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادى الرياضية والقضائية ومحطات المترو وعن طريق الانترنت والهاتف المحمول ووكلاء البيع شركات فوري وخالص وشركاؤها والتي تقدر بعدد 820 ألف نقطة بيع وصرف تذاكر السفر للقطارات العادية قبل السفر بـ 48 ساعة بالإضافة الى التشغيل المرن وذلك بضم عربات علاوة على القطارات المجدولة وتشغيل قطارات اضافية فى اوقات الذروة وخاصة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأوضح البيان أن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المرفقين، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT و الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على الركاب مرفق والاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور ، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.

جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ 1524رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول ، و 602رحلة بالخط الثاني ، و 466 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحاً و حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ م ، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ م ، و من محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ ص ، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ ص ، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة وجمال عبدالناصر في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل ، مع قيام آخر قطار للخط الثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة ١١:٤٥ م كما يبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 212 رحلة يومياً حيث يبدأ العمل الساعة 5 صباحاً وينتهي الساعة 12 منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8:00 دقيقة في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.