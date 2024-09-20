حملات ليلية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات تزامنا مع ختام المرحلة الأخيرة من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة التعامل المباشر مع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها بكل حزم وازالتها.

وأوضح المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، ذلك بتأمين من مركز شرطة طامية بقيادة اللواء محمد والي مساعد مدير أمن الفيوم والعميد محمد جلال مأمور قسم شرطة طامية والمقدم محمد ثروت مفتش مباحث مركز شرطة طامية والنقيب رضا حسن، وذلك لتأمين جميع أفراد الحملة والمعدات أثناء إزالة التعديات بنطاق المركز.

إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بقرى مركز طامية في الفيوم

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية، منها حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المظاطلي، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 350 متر بحضور المهندس عادل جمعة رئيس القرية، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدي بقرية دار السلام عبارة عن منازل حديثة البناء، وفك شدة خشبية دور أول.

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية فانوس برئاسة المهندس سلامه عبدالوهاب رئيس القرية، وتمكنت من تنفيذ إزالة حالة تعدي ليلا على مساحة 400 متر من الأراضي الزراعية وتم تنفيذ الإزالة ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، للعمل على نجاح أعمال الموجة الثالثة والعشرين وتحقيق المستهدف منها.