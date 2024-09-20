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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل مرطب طبيعي لتحت العين| عناية صحية لبشرة نضرة

ترطيب أسفل العين
ترطيب أسفل العين

تُعتبر منطقة تحت العين من أكثر المناطق حساسية في الوجه، لذا تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على نضارتها وصحتها، واستخدام المرطبات الطبيعية يعد خيارًا مثاليًا، حيث توفر الترطيب والتهدئة دون التعرض للمواد الكيميائية، وفيما يلي سنستعرض لك طريقة عمل مرطب طبيعي لتحت العين باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة.


 

طريقة عمل مرطب طبيعي لتحت العين

المكونات:

1. زيت اللوز الحلو: 1 ملعقة صغيرة

2. زيت جوز الهند: 1 ملعقة صغيرة

3. جل الصبار (الألوفيرا): 1 ملعقة صغيرة

4. زيت فيتامين E: 1 كبسولة (اختياري)


 

الخطوات:

1. تحضير المكونات

في وعاء صغير، قم بخلط زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند جيدًا حتى يتمازجا.

2. إضافة جل الصبار

أضف جل الصبار إلى الخليط وامزجهم حتى تحصل على قوام ناعم.

3. إضافة زيت فيتامين E

إذا كنت تستخدمه، افتح كبسولة زيت فيتامين E وأضف محتوياتها إلى الخليط.

4. التخزين

انقل المرطب إلى علبة صغيرة محكمة الإغلاق لتسهيل الاستخدام.


 

طريقة الاستخدام:

1. تنظيف الوجه

تأكد من أن منطقة تحت العين نظيفة وجافة.

2. تطبيق المرطب

باستخدام إصبعك، ضع كمية صغيرة من المرطب تحت العين برفق، مع تجنب فرك المنطقة.

3. التدليك

قم بتدليك المنطقة بحركات دائرية لطيفة لتحسين امتصاص المرطب.

 

يُعتبر هذا المرطب الطبيعي خيارًا فعّالًا لترطيب وتغذية منطقة تحت العين. باستخدام مكونات طبيعية، يمكنك الاستمتاع بفوائدها دون القلق من المواد الكيميائية، مما يُعزز من صحة وجمال بشرتك.

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