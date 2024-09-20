أسعار العملات الاوروبية والعربية والدولار اليوم الجمعة بماكينات الصرف الآلي Atm

اسعار العملات.. شهدت اسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الجمعة، استقراراً، على اخر معدلات سعرية شهدتها أمس الخميس، وسجل الدولار الأمريكي نحو 48.45 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع.

وفي غءا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:

اسعار العملات اليوم الجمعة

الدولار الأمريكي

وسجَّل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر تحديث:

الدولار الأمريكى: 48.45 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

اليورو: 54.12 جنيه للشراء، 54.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني: 64.41 جنيه للشراء، 64.59 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى

100 ين يابانى: 33.92 جنيه للشراء، 34.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى: 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 158.84 جنيه للشراء، 159.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.19 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.