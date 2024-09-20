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غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة

غزة
غزة

مصابون في غارة جوية صهيونية استهدفت منزلًا لعائلة "أبو غرقود" شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب مصادر فلسطينية.

 

 

شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

 

ارتقى عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارت شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

 

وحسب مصادر فلسطينية، استشهد 7 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ في حي الدرج وسط مدينة غزة.

 

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو ربيع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

 

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

 

وفي وقت سابق، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام في منطقة جباليا البلد شمال القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين قرب دوار أبو حبيب في حي الزيتون في مدينة غزة.

 

واستشهد مواطنان في قصف للاحتلال استهدف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد شابان في استهداف الاحتلال لمركبة قرب جامعة القدس المفتوحة عند مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

 

وارتفعت عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 

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