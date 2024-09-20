عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موناكو يضرب برشلونة بثنائية في دوري أبطال أوروبا

موناكو وبرشلونة
موناكو وبرشلونة

تلقي فريق برشلونة هزيمة صعبة أمام مضيفه موناكو 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس الثاني.


وتلقى برشلونة ضربة قوية بعد طرد إريك جارسيا في الدقيقة 10، ثم سجل ماغنيس أكليوش هدف التقدم لموناكو في الدقيقة 16.

 

وفي الدقيقة 28 سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة، في حين سجل جورج إلينيخينا هدف التقدم لموناكو في الدقيقة 71.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح موناكو في الدقيقة 86، ولكن ألغاها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وتقابل الفريقان من قبل في مبارتين في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 1993، وفاز برشلونة الإسباني في المبارتين على الكامب نو بهدفين دون رد وفي فرنسا بهدف دون رد.

ويعد هذا اللقاء الأول تاريخيا الذي يفوز فيه فريق موناكو على العملاق الإسباني برشلونة.

الجريدة الورقية