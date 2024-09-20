موناكو يضرب برشلونة بثنائية في دوري أبطال أوروبا

تلقي فريق برشلونة هزيمة صعبة أمام مضيفه موناكو 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس الثاني.



وتلقى برشلونة ضربة قوية بعد طرد إريك جارسيا في الدقيقة 10، ثم سجل ماغنيس أكليوش هدف التقدم لموناكو في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 28 سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة، في حين سجل جورج إلينيخينا هدف التقدم لموناكو في الدقيقة 71.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح موناكو في الدقيقة 86، ولكن ألغاها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وتقابل الفريقان من قبل في مبارتين في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 1993، وفاز برشلونة الإسباني في المبارتين على الكامب نو بهدفين دون رد وفي فرنسا بهدف دون رد.

ويعد هذا اللقاء الأول تاريخيا الذي يفوز فيه فريق موناكو على العملاق الإسباني برشلونة.