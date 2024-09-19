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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية تعلن وقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب

شركة الخطوط الجوية
شركة الخطوط الجوية الأميركية "دلتا إيرلاينز"

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية "دلتا إيرلاينز"، الخميس، تعليق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

 

وأوضحت شركة الطيران أنها أصدرت إعفاء من الرسوم على تغيير تذاكر السفر إلى تل أبيب، وحثت العملاء على الاستعداد لتعديلات محتملة على جدول رحلاتها إلى المدينة، بما في ذلك إلغاءات إضافيةعلى أساس متجدد.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيراندولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.

 

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