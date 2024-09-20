أوبرا دمنهور تحتفل بالعيد القومي للبحيرة

نظمت نظمتها محافظة البحيرة، إحتفالية كبري بدار أوبرا دمنهور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وبالتزامن مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية" لبناء الإنسان المصري في كافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، ومن المحافظين السابقين، المهندسة نادية عبده، واللواء مصطفى هدهود، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة، ورموز المحافظة، وقياداتها التنفيذية والمكرمين من الطلاب والمتميزين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة للدكتورة جاكلين عازر ، والتي رحبت خلالها بالحضور، معربة عن فخرها وإعتزازها بتاريخ محافظة البحيرة الحافل بالانتصارات.

وأكدت أن مصر اليوم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقق نصرًا من نوع مختلف، يتمثل في العمران والخير، وهزيمة الفوضى والتطرف، وبناء الإنسان المصري إلى جانب تشييد المدن والطرق والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة حظيت بالعديد من المشروعات التنموية التي تم افتتاحها اليوم في رشيد، وستستمر على مدار الأيام المقبلة، هدية من الدولة بمناسبة العيد القومي.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، أن البحيرة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، بفضل الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، مشيرة إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.

وتقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة خلال فترة عملهم ، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم عدد من المحافظين السابقين وهم المهندسة نادية عبده، واللواء مصطفى هدهود.

وقامت محافظ البحيرة، بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين من بينهم 12 طالبًا من أوائل الجامعات، و57 طالب من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني والمكفوفين والأزهر، و4 من العمال المجتهدين.

وواصل الحفل فقراته بتقديم عروضًا فنية متنوعة أضفت أجواء من البهجة على الحضور، حيث قدمت فرقة إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم باقة من الأغاني الوطنية مثل "فيها حاجة حلوة" و"علي البحيرة قوام جينا"، فيما قدمت فرقة البحيرة القومية للموسيقى العربية وفرقة مديرية الشباب والرياضة مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "سلمولي على مصر" و"يالي عايش" و"عبد الودود".

واختتم الحفل بعرض مسرحي لوحدة التواصل ودعم المعلمين، إلى جانب عرض فيلم وثائقي استعرض من إعداد المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة تحت عنوان (رشيد إرث البطولات وحاضر المنجزات).