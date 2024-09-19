صحة الإسكندرية تشارك في الاصطفاف الخاص بمبادرة "بداية"

شاركت مديرية الصحة بالإسكندرية، تحت قيادة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خلال فاعليات الاصطفاف الذي أقيم بديوان عام محافظة الإسكندرية،.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايةالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق حمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تم تدشين المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال خطة عمل تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة على مستوى الجمهورية.

وتلى ذلك اجتماع عقدته الدكتورة غادة ندا مع قيادات مديرية الشئون الصحية للتأكيد على خطة العمل بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “ بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وأكدت على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمبادرة من خلال برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة متمثلة في الصحة، و التعليم، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة حياة جميع المواطنين خلال المراحل العمرية المختلفة بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠

وناقشت الدكتورة غادة ندا، خلال الاجتماع محاور خطة العمل والتي تضمنت إتاحة الخدمات الصحية خلال الفترة المسائية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بما يتناسب معهم و من خلال العيادات المتنقلة للقوافل الطبية في المناطق الاكثر احتياجاً، وتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة) للاكتشاف المبكر عن الأمراض لضمان صحة أفضل لكل المصريين و كذلك تكثيف خدمات الاكتشاف المبكر للاعاقات و الاضطرابات النمائية و صعوبات التعلم للأطفال في السن المدرسي و التدخل المبكر في الحالات التي يتم اكتشافها،

ومن أجل ضمان صحة أفضل للأجيال القادمة وتحسين خصائص السكان فقد أكدت سيادتها على تكثيف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية "الألف يوم الذهبية" من خلال العمل بغرف المشورة الأسرية بالوحدات الصحية و المستشفيات وكذلك الاهتمام بمبادرة صحة الأم و الجنين و مشورة الرضاعة الطبيعية و إتاحة صرف الألبان الصناعية في الحالات الموصوف لها كما تطرقت سيادتها للإهتمام بالصحة الإنجابية وتكثيف خدمات التوعية والمشورة وكذلك اتاحة وسائل تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة و المتحركة كما تم مناقشة التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة بالمحافظة لتكثيف خدمات التوعية الصحية و تصحيح كل المفاهيم الصحية المغلوطة و التوجيه للاستفادة بالخدمات الصحية للمواطنين