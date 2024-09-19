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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"نقابة الصيادلة" تهنىء الاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب لاخنياره ضمن أفضل ٢٪ من علماء العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

تتقدم النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص التهنئة للاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو لجنة ادارة النقابة العامة للصيادلة، لاختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك للمره الثالثه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.


يذكر ان الاختيار جاء تكليلا لجهود سيادته على مدار السنوات الماضية فى مجالات العلوم الطبية والبحثية، وتقديراً للسجل التاريخى والمهنى والاكاديمى الحافل بالانجازات التى قدمها خلال فترة عمله وأبرزها نشر مايقرب من 150بحث دولى ، والحصول على 2براءة اختراع فى مجال اكتشاف الدواء، والمساهمة فى انشاء وتطوير مركز ابحاث الدواء فى جامعة عين شمس، اضافة ان له كتابان فى مجال الصيدلة والدواء.

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