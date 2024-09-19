"نقابة الصيادلة" تهنىء الاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب لاخنياره ضمن أفضل ٢٪ من علماء العالم

تتقدم النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص التهنئة للاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو لجنة ادارة النقابة العامة للصيادلة، لاختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك للمره الثالثه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.



يذكر ان الاختيار جاء تكليلا لجهود سيادته على مدار السنوات الماضية فى مجالات العلوم الطبية والبحثية، وتقديراً للسجل التاريخى والمهنى والاكاديمى الحافل بالانجازات التى قدمها خلال فترة عمله وأبرزها نشر مايقرب من 150بحث دولى ، والحصول على 2براءة اختراع فى مجال اكتشاف الدواء، والمساهمة فى انشاء وتطوير مركز ابحاث الدواء فى جامعة عين شمس، اضافة ان له كتابان فى مجال الصيدلة والدواء.