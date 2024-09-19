ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الخميس بنهاية التعاملات البنكية

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقراراً، على آخر ارتفاع شهده في بداية تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا الآن بنهاية التعاملات وسجل سعر الشراء نحو 12.89 جنيه، وسعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي ارتفاعًا الآن بنهاية التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر ارتفاعًا الآن بنهاية التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة ارتفاعًا الآن بنهاية التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.94 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا الآن بنهاية التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.