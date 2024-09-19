سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم.. استقرت العملة الأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الصرف الآلي، وسجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 53.96 جنيه للشراء، 54.08 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، سعر اليورو اليوم الخميس في البنوك المصرية بنهاية التعاملات، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.96 جنيه للشراء

54.08 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.66 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.65 جنيه للشراء

54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.64 جنيه للشراء

54.04 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.66 جنيه للشراء

54.05 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.74 جنيه للشراء

54.12 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.66 جنيه للشراء

54.06 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.71 جنيه للشراء

54.23 جنيه للبيع