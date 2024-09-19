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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم.. استقرت العملة الأوروبية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الصرف الآلي، وسجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 53.96 جنيه للشراء، 54.08 جنيه  للبيع.

 

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، سعر اليورو اليوم الخميس في البنوك المصرية بنهاية التعاملات، وجاء سعره على النحو الآتي:

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سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم الخميس 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.96 جنيه للشراء
54.08 جنيه  للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.66 جنيه للشراء
54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.65 جنيه للشراء
54.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.64 جنيه للشراء
54.04 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.66 جنيه للشراء
54.05 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.74 جنيه للشراء
54.12 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.66 جنيه للشراء
54.06 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.71 جنيه للشراء
54.23 جنيه للبيع

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