البرازيل تهدد بغرامات يومية على X وStarlink لعدم الامتثال للحظر

بعد يوم واحد من عودة X إلى العمل لبعض الأشخاص في البرازيل، هددت المحكمة العليا في البلاد شركة التواصل الاجتماعي وStarlink المملوكة لإيلون ماسك بغرامات يومية باهظة.

في أمر جديد نُشر على الإنترنت، أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الجهات التنظيمية "بإعادة تنشيط" حظر X وقال إن الشركتين قد تتعرضان لغرامات تقترب من مليون دولار يوميًا لعدم الامتثال.

يأتي أحدث أمر من مورايس، الذي كان يتنازع علنًا مع ماسك منذ أشهر، بعد أن أصبح X متاحًا مرة أخرى في البرازيل للعديد من المستخدمين يوم الأربعاء. وقالت الشركة في بيان سابق إن التغيير كان "استعادة خدمة غير مقصودة ومؤقتة" حدثت نتيجة لتغيير مزودي الشبكة.

بعد حظر البرازيل الشهر الماضي، ورد أن X تحولت إلى استخدام خوادم Cloudflare في المنطقة، مما جعل من الصعب على مزودي خدمة الإنترنت البرازيليين تنفيذ الحظر. قالت الشركة يوم الأربعاء إنها أجرت التغيير في مزودي الشبكة من أجل "توفير الخدمة لأمريكا اللاتينية" وأنها تتوقع أن تنقطع خدمتها في البرازيل مرة أخرى "قريبًا".

الآن، يقول مورايس إن X يمكن تغريمها بما يعادل 921000 دولار يوميًا، بدءًا من 19 سبتمبر، عن كل يوم "عدم امتثال" للحظر. تواجه Starlink، التي شهدت سابقًا تجميد حساباتها المصرفية البرازيلية وسط النزاع، "مسؤولية مشتركة" إذا لم تدفع X، وفقًا للأمر. كما أمر مورايس هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد "باتخاذ تدابير فورية لمنع الوصول إلى المنصة من خلال حظر خوادم "CDN Cloudflare وFastly وEdgeUno"، وغيرها من الخوادم المماثلة، التي تم إنشاؤها للالتفاف على أمر المحكمة الذي أوقف تشغيل Twitter القديم في البرازيل".