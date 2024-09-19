عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل.. ورئيس مستوطنة يستغيث من الخسائر

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رئيس مستوطنة المطلة، أنّ الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان أحدثت دمارا هائلا وحرائق وأضرارا مباشرة في المباني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

فيما رصد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من جنوب لبنان، آخر الأوضاع وتطورات الصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، شن الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق في عمق الجنوب اللبناني تحديدا في محيط مجرى النهر الليطاني.

txt

صواريخ حزب الله تجلب الظلام لسكان مستوطنة المطلة

أضاف «سنجاب» خلال مراسلته لقناة القاهرة الإخبارية، أن البلدات المتاخمة لنهر الليطاني تعرضت لسلسة من الغارات الجوية العنيفة، موضحًا أن جيش الاحتلال يريد إخلاء هذه البلدات وفقا للقرار الأممي 1701، كما أكد أن شمال النهر لم يسلم أيضا من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، حيث استهدف جيش الاحتلال أكثر من 10 منطاق في جنوب لبنان.

وتابع: في المقابل نفذ حزب الله 11 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائييلة، خلال الساعات القليلة الماضية استخدم فيها حزب الله قذائف مدفعية، وصواريخ كاتيوشا بالإضافة إلى مواقع أخرى سبق وأن استهدفها حزب الله بشاروقات صاروخية آخرها استهداف موقع المالكية في الجنوب اللباناني، لافتًا إلى أن هذه العمليات تأتي كجزء من الرد على ما نفذه الاحتلال من اعتداءات طالت عدد من البلدات اللبنانية، التي ما زالت ألسنة اللهب تتصاعد فيه حتى الآن.
 

مواد متعلقة

الحكومة: استمرارية الدعم السابق للأنبوبة مستحيل.. تكلفتها 340 وتباع بـ 100 جنيه

رئيس ألمانيا يداعب بائعة سمك في الجيزة.. والسيدة ترسل له قبلة (شاهد)

خالد الجندي يكشف سر المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص".. فيديو

تحذير من شنط المدرسة.. وسيلة تنقل البكتريا والأمراض (فيديو)

خالد الجندي عن تفجيرات لبنان: "السيسي صدق عندما قال ادرسوا برمجة وكفاية آداب"

مجدي بدران ينصح بطعام "القرود": يزيد الطاقة والنشاط

إذاعة القرآن مصحوبة بالأغاني يثير الجدل.. وأمين الفتوى: كَبيرة تخالف قدسية كلام الله

أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال
الجريدة الورقية