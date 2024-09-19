عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صواريخ حزب الله تجلب الظلام لسكان مستوطنة المطلة

بوابة الوفد الإلكترونية

انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستوطنة المطلة بعد سقوط صواريخ حزب الله من لبنان، التي حجبت النور وعم الظلام في جميع المنطقة، ووصف رئيس المستوطنة تأثير الرشقة الأخيرة: بدمار هائل وحرائق وأضرار مباشرة في المباني، لم أر شيئًا كهذا منذ بداية الحرب.

 

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن الأضرار في مستوطنة "المطلة" هذه الليلة هي الأكبر منذ بداية الحرب، بعد سقوط عدد من الصواريخ الثقيلة في المستوطنة.

وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الشمال: إن مستوطنة المطلة تدخل في سيناريو " ألتا" حيث لا كهرباء ولا اتصالات جراء سقوط صواريخ ثقيلة في المستوطنة.

 

مواد متعلقة

بعد البيجر.. موجة جديدة من التفجيرات تطال جهاز باوفينج

حماس تشيد بخطاب حسن نصر الله وإصرار المقاومة على مواصلة الإسناد

هجوم سيبراني على مواقع لحزب البيت اليهودي

وزير الري يوجه بمتابعة جاهزية منشآت الحماية لاستقبال مياه السيول

تعليق نقيب المحامين على بيان نادي القضاة الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

المقاومة تطالب بالاستغناء عن الأجهزة خلال التجمع للاستماع لحسن نصر الله غدا

المقاومة العراقية تعلن مسؤوليتها عن استهداف حيفا بالأراضي المحتلة

حزب الله يستهدف موقع بياض بليدا بالمدفعية
الجريدة الورقية