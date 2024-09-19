4 أرقام قياسية يحطمها لامين يامال بعد هدفه أمام موناكو

تمكن النجم الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، من تحطيم عدة أرقام قياسية، رفقة الفريق الكتالوني، بعد مشاركته في لقاء البلوجرانا، أمام نظيره موناكو الفرنسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة موناكو ضد برشلونة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وسجل لامين يامال هدف برشلونة الأول خلال المباراة التي تجمعه أمام نظيره برشلونة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، ليدرك التعادل لصالح البلوجرانا.

وبفضل الهدف الذي أحرزه، يامال أصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهو في عمر (17 عام و 68 يوم)، خلف زميله أنسو فاتي (17 عام و 40 يوم).



كما ساهم يامال في تسجيل ثمانية أهداف (كتسجيل وصناعة) خلال 6 مُباريات شارك فيها مع الفريق الكتالوني، منذ انطلاق الموسم الحالي

لامين يامال أصغر لاعب يسجل ضد أندية فرنسا في تاريخ البطولات الأوروبية

كما وصل يامال إلى المشاركة رقم 11 فى دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته في لقاء موناكو، و بذلك يكسر الرقم القياسي لـ عدد مشاركات أي لاعب بعُمر 17 عام أو أقل فى تاريخ دوري أبطال أوروبا: جود بيلينجهام، زائير إيمري و يوري تيليمانس حيث شاركوا جميعهم في 10 لقاءات.

فيما أصبح نجم برشلونة الشاب، أصغر لاعب يسجل ضد الأندية الفرنسية فى البطولات الأوروبية عبر التاريخ، متجاوزًا فلوران فيرتز (17 عام و 172 يوم) عندما سجل مع باير ليفركوزن ضد نيس فى أكتوبر 2020.