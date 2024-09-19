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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد سليمان ..لاحديث عن صفقات الزمالك قبل السوبر الإفريقى

جوميز وسليمان
جوميز وسليمان

طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعدم الحديث عن ملف الصفقات في الوقت الحالي لعدم تشتيت اللاعبين قبل مباراة السوبر الأفريقي.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "لن نتحدث عن الصفقات في الوقت الحالي والملف مغلق تماما حتى مباراة السوبر الأفريقي والتتويج باللقب ان شاء الله".

وأضاف: "أطالب جماهير الزمالك بدعم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل مباراة السوبر الأفريقي والفوز باللقب".

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