طريقة عمل مربى الفراولة لساندويتشات المدارس| وصفة سهلة وصحية

مربى الفراولة هو أحد الخيارات الرائعة لإضافة لمسة لذيذة وصحية إلى ساندويتشات المدارس، فهو يجمع بين النكهة الحلوة والفوائد الغذائية للفواكه، تحضير مربى الفراولة في المنزل ليس فقط يوفر لك منتجًا طازجًا وخالياً من المواد الحافظة، بل يمنحك أيضًا القدرة على التحكم في كمية السكر المستخدمة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مربى الفراولة بطريقة سهلة وسريعة، مثالية لإضافتها إلى ساندويتشات المدارس وتقديم وجبة مغذية وشهية لأطفالك.





طريقة عمل مربى الفراولة

المكونات

- 1 كيلو من الفراولة الطازجة (مغسولة ومقطعة إلى قطع صغيرة)

- 750 جرام من السكر

- عصير ليمونة واحدة

- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين (اختياري، لتحسين قوام المربى)



طريقة التحضير

1. تحضير الفراولة:

- في وعاء كبير، ضعي قطع الفراولة مع السكر واتركيها لمدة ساعتين تقريبًا حتى يذوب السكر تمامًا ويطلق الفراولة عصيرها.





2. طهي المربى:

- انقلي الخليط إلى قدر كبير على نار متوسطة. اتركيه يغلي مع التحريك المستمر لضمان عدم التصاق الخليط بالقاع.

- عندما يبدأ الخليط في الغليان، أضيفي عصير الليمون واستمرّي في التحريك.

- إذا كنتِ تستخدمين الجيلاتين، قومي بإذابته في قليل من الماء الساخن ثم أضيفيه إلى خليط الفراولة بعد حوالي 10 دقائق من الطهي، وامزجي جيدًا.

3. اختبار قوام المربى:

- لاختبار قوام المربى، ضعي ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد واتركيه بضع ثوانٍ. مرري إصبعك عبر المربى، وإذا تركتِ مساراً واضحاً، يكون المربى جاهزاً.

4. تعبئة المربى:

- صبّي المربى الساخن في برطمانات معقمة. اتركي مسافة صغيرة عند حافة البرطمان.

- أغلق البرطمانات بإحكام وقلّبيها رأسًا على عقب لبضع دقائق لتشكيل ختم محكم.



5. التبريد:

- بعد أن يبرد المربى تمامًا، خزّنيه في مكان بارد وجاف.

مربى الفراولة هو خيار رائع لإضافة نكهة لذيذة وصحية إلى ساندويتشات المدارس. من خلال تحضيره في المنزل، يمكنك ضمان طعمه الطازج والتحكم في مكونات الوصفة بما يتناسب مع احتياجاتك الغذائية. جربي هذه الوصفة واستمتعي بمربى فراولة منزلي يُضفي لمسة مميزة على وجبات أطفالك.