الإسماعيلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة أشرف خضر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد غدا الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، ترك حسم أسماء الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد للجهاز الفني الجديد الذى سيقود الدراويش في الموسم الجديد.

واقترب الإسماعيلى من إعلان خليفة الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته بعد عدة أيام، وأقام له النادى مراسم العزاء داخل ملاعب الإسماعيلى.

ويعد حلمى طولان المدير الفني السابق لسيراميكا والبنك الأهلى، أقرب الأسماء لتلولى مهمة تدريب الفريق من الموسم المقبل، وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عنه.

مهاب ياسر يطالب الزمالك بالرحيل إلى الإسماعيلي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مهاب ياسر، لاعب الزمالك، طالب إدارة النادي وعبدالواحد السيد بالموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مهاب طلب الموافقة على رحيله لصفوف الإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأضاف: "اللاعب متمسك بالرحيل على سبيل الإعارة، خصوصًا أنه خارج حسابات جوميز بشكل نهائي وغير موجود في التدريبات الأخيرة، وبيتدرب بشكل فردي مع سيف جعفر وسامسون".

واختتم الغندور: "إدارة الزمالك تدرُس في الوقت الحالي الموقف لاتخاذ قرارها خلال ساعات".