ابتهالات وإنشاد ومدائح في احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي

قدّم أبناء الطريقة الجازولية فاصلا من الأناشيد والمدائح النبوية وابتهالات في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، خلال احتفالية نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتفاعل الحاضرون مع الابتهالات والأناشيد التي قدمها أبناء الطريقة الجازولية، والتي حازت على إعجاب الكثيرين منهم.

الإنشاد الديني

ويتضمن الحفل، فقرات للإنشاد الديني وكلمات لكل من: "السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات الذين بذلوا مجهودات كبيرة في نشر سماحة الإسلام الوسطي.



ويحضر الحفل، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عدنان ميساوي من أشراف مكة، وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، والكثير من قيادات الأزهر والأوقاف.