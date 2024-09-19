عمر هاشم: نقابة الأشراف تدعو إلى الله وتنشر سيرة الرسول أشرف الخلق

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة السادة الأشراف، إن دور نقابة الأشراف هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنه ونشر أشرف وأعظم سيرة في الدنيا وهي سيرة سيدنا وجدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إحياء ذكرى خاتم المرسلين

وأضاف خلال احتفال نقابة السادة الأشراف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن هذا الاحتفال يأتي لإحياء الذكرى لخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ احب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

وأشار إلى أن محبة الرسول واجبة بل هي من صميم العقيدة الإسلامية وتتجانس محبته في طاعته وهي دالة على محبة الله سبحانه وتعالى الذي قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومعلوم أن رسول الله أُرسل رحمة للعالمين كما قال الله سبحانه وتعالي ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).

ولفت إلى أن نقابة السادة الأشراف تغتنم هذه الفرصة وهذه المناسبة الكريمة لتؤكد لأبناء الأشراف في مشارق الأرض ومغاربها أن يتمسكوا بهدي جدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدعوهم إلى الى أهمية الاقتداء به في عباداته ومعاملاته وأخلاقه التي وصفه الله بها في قوله سبحانه وتعالى لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا كما أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه ألف صلاة)).

وتابع:"أدعو الله أن يحفظ مصر وبلاد العالم الإسلامي، وأن يوفق الأمة الإسلامية إلى الاقتداء بخاتم الأنبياء والمرسلين لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس".