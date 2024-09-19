شاهد| وزير التعليم العالي يلعب كرة القدم مع طلاب الجامعات

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ختام أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية في الإسكندرية.

ولعب وزير التعليم العالي كرة القدم وسط الطلاب في ختام أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية المقام بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وتمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي من حرز هدف وسط حالة من الدعابة والمرح بين طلاب الجامعات التكنولوجية.

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انطلاق أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية

وانطلق أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر بمشاركة 600 طالب من 10 جامعات تكنولوجية، ونحو ألف زائر من خبراء التعليم التكنولوجي، ورجال الصناعة.

وشهد الأسبوع الشبابي الأول لطلاب الجامعات التكنولوجية لفيف من مسؤولي الدولة، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعمداء الكليات، ورجال الصناعة والأعمال، والشركات وثيقة الصلة بمجالات التعليم التكنولوجي المختلفة.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للجامعات التكنولوجية، وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن فعاليات الأسبوع تستهدف تعزيز التواصل بين الطلاب، لتبادل المعرفة والخبرات التكنولوجية، ودعم روح الابتكار، وريادة الأعمال، وبناء الشخصية القيادية، وتنمية المهارات الاجتماعية بين المشاركين، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن تلك الفعاليات فرصة متميزة لتحقيق الدعم والتواصل بين الطلاب وشركاء الصناعة، بما يكسب الطلاب العديد من الخبرات والمهارات، ويجمع بين شباب الباحثين والمبتكرين، لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة، لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي. وتحقيق أهداف الجامعات التكنولوجية في إشراك الصناعة في تأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، في إطار العمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات سوق العمل.

ونوه الدكتور أحمد الصباغ إلى، أن الملتقى الطلابي سيكون حافلا بفعاليات متنوعة تغطي مختلف جوانب الحياة الجامعية، من (أنشطة رياضية وفنية وثقافية وعلمية)، فضلا عن مسابقة كبرى بين مشاريع الطلاب الابتكارية من كل الجامعات المشاركة، وكذلك تنظيم معرضا للشركات المتخصصة في التعليم التكنولوجي، لعرض التجهيزات العلمية والعملية وتكنولوجيا المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية التي تسهم في تأهيل الطلاب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ومن المقرر تكريم أوائل الطلاب بالجامعات التكنولوجية والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية لتحفيزهم على مواصلة تفوقهم وتميزهم.

