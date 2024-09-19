الصحافة الاقتصادية الفلسطينية فى رسالة دكتوراة بإعلام عين شمس

ناقش اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري، اليوم الخميس، رسالة دكتوراة من إشراف دكتورة دينا فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلام جامعة ٦ اكتوبر حول الصحافة الاقتصادية الفلسطينية.

وحصلت الإعلامية الفلسطينية ناريمان شقورة على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات الأخرى.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة من كلية الإعلام بجامعة عين شمس كل من الدكتورة فلورا اكرام مناقشا والدكتورة شيرين عمر مشرفا مشاركا.

سمير فرج في سطور

وسمير سعيد محمود فرج هو عسكري مصري شغل منصب محافظ الأقصر منذ عام 2009 حتى 2011، ومدير الشئون المعنوية منذ 1993 حتى 2000، كما شغل منصب وكيل أول وزارة السياحة ورئيس دار الأوبرا المصرية.

وشغل الدكتور سمير فرج عضوية مجلس إدارة كلية الفنون الجميلة بجامعة عين شمس، وعضوية مجلس إدارة جامعة جنوب الوادي في قنا، وعضوية المجلس الأمريكي المصري.

ومثّل مصر لمدة عامين كعضو مركز الدراسات الإستراتيجية في لندن.