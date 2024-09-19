مولدوفا..تنظيم حصارا للطاقة على ترانسنيستريا بعد انتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

قال الرئيس المولدوفي السابق وزعيم حزب الاشتراكيين إيغور دودون إنه لا يستبعد أن تنظم مولدوفا حصارًا للطاقة على ترانسنيستريا بعد انتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

نقل الغاز عبر أوكرانيا مخاطرة كبيرة

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال دودون، في مقابلة مع صحيفة إزفستيا اليومية "أعتقد أن المخاطر الأكبر مرتبطة بنقل الغاز عبر أوكرانيا، إذا توقف ذلك اعتبارًا من الأول من يناير وكانت كيشيناو الرسمية مستعدة لضخ الحجم اللازم من الغاز عبر طريق بديل، فسيكون هذا انهيارًا اقتصاديًا وطاقويًا لترانسنيستريا.. أعتقد أن هذا هو الخطر الرئيسي في هذه المرحلة".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تمدد عقد نقل الغاز مع شركة جازبروم في عام 2025.

وفي هذه الحالة، سيكون من الضروري تنظيم إمدادات الغاز إلى مولدوفا وترانسنيستريا عبر الحدود الغربية للجمهورية.

ووفقا لوزير الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف، لا توجد عقبات فنية أمام توريد الغاز إلى ترانسنيستريا عبر طريق بديل. والمشكلة، على حد تعبيره، هي طريقة الدفع مقابل الغاز حيث تستهلك ترانسنيستريا الغاز الروسي بالائتمان.

وكانت مولدوفا مهتمة بمواصلة إمداد ترانسنيستريا بالغاز الرخيص، حيث أنها أكبر مستهلك للكهرباء المولدة هناك على أساس الغاز الروسي، وسوف يتيح ذلك لكيشيناو التخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.