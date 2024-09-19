جامعة العريش تُشارك في فاعليات مبادرة "بداية إنسان"

شاركت جامعة العريش ممثلة في مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة، والمشاركة في المارثون الرياضي والعديد من الفاعليات الأخري بعدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة والذي أقيم بمدينة العريش، تحت شعار "سيناء أقوى بشبابها"، وبعدد 100 طالب وطالبة، من بينهم 8 طلاب من ذوي الهمم.

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".



هذا وأقيمت فعاليات المبادرة تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.



حيث أكد محافظ شمال سيناء، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف الاستثمار في الشباب كركيزة أساسية للتنمية، مشيدًا بدور جامعة العريش في دعم مثل هذه المبادرات.



من جانبه، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة التي تساهم في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى تطوير قدرات الشباب في مختلف المجالات، ومعربًا عن فخره بمشاركة طلاب الجامعة من ذوي الهمم في الماراثون، وحثهم على الاستمرار في المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة ستعمل على مدار الـ 100 يوم القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة التى ستساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في محافظتنا العزيزة، وسنعمل جاهدين لتحقيق أهدافها النبيلة.