إقامة مسرح روماني بجامعة جنوب الوادي يستوعب 600 فرد

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المسرح الروماني المكشوف الذي يتم اقامته ضمن مشروعات التطوير يستوعب 600 فرد كما يتضمن مشروع التطوير اماكن للاحتفالات و الانشطة الطلابية

وتابع الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولاته التفقدية لمتابعة معدلات الانجاز في تطوير المخطط العام للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة في اطار مشروعات تطوير البنية التحتية .

رافق رئيس الجامعة، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الادارية

وناقش رئيس الجامعة ضرورة توفير مختلف الخدمات من البنية التحتية التكنولوجية واماكن الجلوس واحواض المزروعات بموقع المسرح الروماني المكشوف واستخدام احدث التكنولوجيا وشاشات العرض والاضاءة .

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إعادة فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد ٢٢ سبتمبر.

وأورد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ا التقديم يتم من خلال الرابط الالكتروني لتطبيق مدينة.

وأكد الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق ضرورة تسجيل البيانات بدقة على التطبيق

وفي السياق ذاته، كان رئيس الجامعة، قد أعلن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من الاثنين ٩ سبتمبر 2024 حتى منتصف ليل الخميس ١٢ سبتمبر 2024.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تسجيل البيانات على رابط التقديم.

وأوضح الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق الإلكتروني (مدينة) ضرورة استيفاء طلب التسكين ببيانات دقيقة وعمل حساب على التطبيق قبل الدخول.

بدء الدراسة

أعلنت جامعة جنوب الوادي، الخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعي 2024/2025 على أن تكون بداية العام الدراسي يوم السبت الموافق 28/9/2024 ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 2/1/2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من 4/1/2025 حتى 23/1/2025 وتكون بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 8/2/2025 وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 29/5/2025 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وموعد امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة بقنا والغردقة للعام الجامعي 2024/2025 تبدا 7/9/2025.