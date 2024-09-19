الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

وزير الصناعه يقرر :

حضور المحافظ مع المستثمريين بكل محافظة لحل المشاكل بشكل فوري

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

قرر المهندس  كامل الوزير  وزير الصناعة والنقل  أنه تقرر بدءًا من يوم السبت الموافق 21/9   أن  تكون  اللقاءات  الأسبوعية  التى  يتم  انعقادها مع  المستثمريين  بحضور  المحافظ  كلا  فى محافظته لحل  المشاكل والمعوقات  بشكل  فوري.

وأعلنت  الوزاره   فى بيان  أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 21/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.  

ووجهت  الوزارة  دعوة  المشاركة  فى اللقاء لكل المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء  لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الاعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الاخرى  تباعا.

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