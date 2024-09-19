حضور المحافظ مع المستثمريين بكل محافظة لحل المشاكل بشكل فوري

وزير الصناعه يقرر :

قرر المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل أنه تقرر بدءًا من يوم السبت الموافق 21/9 أن تكون اللقاءات الأسبوعية التى يتم انعقادها مع المستثمريين بحضور المحافظ كلا فى محافظته لحل المشاكل والمعوقات بشكل فوري.

وأعلنت الوزاره فى بيان أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 21/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

ووجهت الوزارة دعوة المشاركة فى اللقاء لكل المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الاعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الاخرى تباعا.