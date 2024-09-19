الزمالك بالأزرق الفاتح في مواجهة الشرطة الكيني غدًا

انتهت فعاليات الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة في إياب دورالـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن ارتداء الأبيض القميص الأزرق الفاتح والشورت الأسود، مع ارتداء حارس المرمى اللون الوردي.



بينما بأتي الفريق الكيني بالزي الأصفر الكامل، وحارس المرمى باللون البرتقالي.

وتواجد في الاجتماع الفني ممثلاً عن الزمالك، عمرو أبو العز، المدير الإداري، وعبدالله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، مع حضور طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، انتهى بتفوق الفريق الأبيض بهدف من دون رد سجله عبدالله السعيد.