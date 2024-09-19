الزمالك يترقب موقف وليد الكرتي مع بيراميدز

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولو النادي الزمالك وضعوا المغربي وليد الكرتي نجم فريق بيراميدز على رأس أولوياتهم للتعاقد معه في الفترة القادمة خاصة أنه لم يجدد عقده مع النادي السماوي حتى الأن.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" عرض إدارة نادي الزمالك على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض فكرة التعاقد مع وليد الكرتي لتدعيم وسط فريق الزمالك في الفترة القادمة ورحب جوميز بضم الكرتي باعتباره إضافة فنية قوية".

وتابع:"يترقب نادي الزمالك موقف الكرتي مع نادي بيراميدز خاصة أن عقد وليد الكرتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولم يجدد عقده حتى هذه الأن"