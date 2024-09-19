ارتفاع جديد في أسعار البيض.. والزراعة تطرح بأسعار مخفضة

ارتفعت أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويجب ملاحظة أن الأسعار المعلنة في بوابة الأسعار المحلية والعالمية قد تختلف عن بعض الأسعار في مناطق أخرى من الجمهورية.

أسعار البيض:

متوسط سعر كرتونة البيض (بمختلف الأنواع): 173.67 جنيه، بزيادة قدرها 1.28 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 174.04 جنيه، بزيادة قدرها 1.14 جنيه.

وأعلن أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ستواصل طرح إنتاجها من البيض بسعر 120 جنيهًا للكرتونة عبر منافذها الثابتة والمتحركة في المحافظات.

وأضاف إبراهيم أنه يتم بيع إنتاج مشروعات الهيئة بأسعار مخفضة، مع مضاعفة منافذ البيع والمشروعات لخفض الحلقات الوسيطة والمساهمة في تقليل الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم عرض البيض بشكل منتظم في الميادين بالمحافظات، حيث يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي وبعض منتجي بيض المائدة، لبحث استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.