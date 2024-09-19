برلماني يثمن التدخل العاجل من وزيري الزراعة والتموين لخفض أسعار بيض المائدة

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بسياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مواجهة مختلف المشكلات والأزمات الطارئة مؤكداً أن أكبر دليل ذلك بمجرد ظهور أزمة ارتفاع أسعار بيض المائدة سارع كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعقد عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

واعتبر " المير " فى بيان له أصدره آليوم هذه الاجتماعات بمثابة دليل قاطع على تنفيذ الحكومة للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة مثمناً تأكيد الوزيرين على حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.



وأشاد المهندس حسن المير بالتوصل الى الاتفاق مع منتجى البيض على طرح الطبق ب 150 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة معلناً اتفاقه التام مع وزيرى الزراعة والتموين فى توجيه الشكر لمنتجي الدواجن وتثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.



كما أشاد المهندس حسن المير بالرفض الواضح والحاسم من وزيرى الزراعة والتموين لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمستثمرى صناعة الدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء وبيض المائدة