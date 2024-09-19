القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة" .. صور

أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتقديم كل سبل الدعم والمعاونة لنجاح المبادرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كل الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وعلى الفور، جهزت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة 150 ألف حصة غذائية، تضم مختلف السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية لتوزيعها مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع بكل محافظة الجمهورية.

جاء ذلك بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية ووزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة للوصول إلى الفئات المستحقة طوال فترة المبادرة.

كما تشارك إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ضمن المبادرة بإجراء أكثر من 220 عملية جراحية في مختلف التخصصات، طبقا للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بمختلف المجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى دعم المبادرة بـ50 عربة إسعاف موزعة على مختلف محافظات الجمهورية لتقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين.

كما سيتم دفع 9 قوافل طبية تضم كل التخصصات على مدى فترة المبادرة إلى المناطق النائية والحدودية بمحافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء ومدينة أبو رماد.

ويشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأسطول ضخم يضم 200 عربة مجهزة كمنافذ بيع متحركة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة والتي تم دفعها بكل ربوع الوطن، كما يقوم الجهاز بطرح منتجات جميع الشركات التابعة له بسعر التكلفة في مختلف المنافذ الثابتة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



وفى إطار الدور التوعوي والتثقيفي والتأهيلي وتنمية روح الولاء والانتماء ضمن فعاليات المبادرة تشارك قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنظيم أكثر من 120 زيارة لطلبة المدارس والجامعات للوحدات العسكرية والمشاريع القومية الكبرى والمصانع الحربية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث بمختلف أسلحتها ومتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات التنمية الشاملة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات التعايش "يوم في حياة مقاتل"، بين قوات الصاعقة والمظلات وفرق الكشافة بإجمالي 560 فردًا بالإضافة إلى تنفيذ 21 ندوة تثقيفية لمختلف فئات المجتمع لزيادة الوعي الثقافي والوطني لديهم، فضلاً عن تنظيم 16 معرضا لذوي الهمم بعدد من دور ونوادي القوات المسلحة بمختلف المحافظات لعرض الإبداعات والأعمال الفنية التي حولتها الأيدي الماهرة من ذوى القدرات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.









كما يشارك جهاز الرياضة للقوات المسلحة طوال فترة المبادرة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني في تنظيم العديد من الأنشطة واللقاءات الرياضية بين طلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية وفرق التشكيلات التعبوية بالمراكز الرياضية العسكرية وكذلك بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية والمدارس العسكرية الرياضية.



ويشارك معهد اللغات للقوات المسلحة من خلال المركز الرئيسي بالقاهرة والمراكز التابعة له بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالمحافظات بعقد عدد من الدورات واختبارات تحديد مستوى لجميع اللغات بأسعار مخفضة، وكذا دورات مجانية لطلبة كليات اللغات (السنة النهائية) لإعداد معلمين ومترجمين وتحسين مهاراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وتشارك إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع كل الجهات الإعلامية في إلقاء الضوء على أوجه مشاركة القوات المسلحة ضمن فعاليات المبادرة، وتنظيم الأنشطة والندوات الوطنية بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكذلك الاحتفالات بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.



وشاركت إدارة الموسيقات العسكرية بالفرق الموسيقية أثناء فعاليات إطلاق المبادرة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية وكذا بالفرق الموسيقية بنطاق التشكيلات التعبوية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية ومطروح وأسيوط.

فيما تواصل كل هيئات وإدارات وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنسيق المستمر على مدار الساعة مع جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المشتركة في تنفيذ المبادرة لضمان وصول الخدمات المقدمة للفئات المستحقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم.