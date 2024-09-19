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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مصر على رأس المجموعة الأولى بأمم أفريقيا للكرة الشاطئية

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى ، بينما جاء منتخب السنغال على رأس المجموعة الثانية.
 

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وتستضيف مصر على ساحل البحرالأحمر ومدينة الغردقة ، فعاليات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 26 أكتوبر 2024.
وجاءت المجموعة الأولى على الصعيد التالي : مصر، المغرب، تنزانيا، غانا.
 بينما جاءت المجموعة الثانية :السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

على صعيد متصل  ، حقق فريق الكرة الشاطئية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنجاز رياضيا تاريخيا بتتويجه بطلا لبطولة الجمهورية للشركات للكرة الشاطئية في النسخة ٥٧ والتي أقيمت في مدينة بورسعيد في الفترة من ٨ إلى 15 سبتمبر الجاري، والتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة ميناء القاهرة الجوي بنتيجة ٥-٢، والذي حصل على الميدالية الفضية.

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