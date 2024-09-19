الأهلي يُهدي ممثل اليونيسيف قميص وعلم النادي

حرص المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على إهداء جيرمي هوبكينز، ممثل اليونيسيف في مصر، قميص وعلم النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لتجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمدة أربع سنوات قادمة.





ويهدف الأهلي ومنظمة اليونيسف من خلال هذا البروتوكول إلى توحيد الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر فى الأطفال، بما في ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم.

تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية بالبيئة المحيطة، وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة للجانبين.