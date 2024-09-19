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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

زراعة الغربية تستعد لموسم الزراعات الشتوية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 عَقد الدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٩/١٩ اجتماعًا، بحضور المهندس فخرى باز، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالغربية، والمهندس حمادة عمار مدير إدارة الإرشاد والبيئة، ومسؤولى الإرشاد والمكافحة الحقلية بالمراكز، لمتابعة الإجراءات والاستعدادت للموسم الشتوي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.


 وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وتم التأكيد على الاستعداد ومتابعه بداية زراعات المحاصيل الشتوية وخاصة القمح والاهتمام بتنفيذ برنامج ندوات مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية.

 

 وحضور أكبر عدد من المزارعين والمربين وذلك لتحقيق الغرض منها، مع التأكيد على توعية المزارعين بالإلتزام بالسياسة الصنفيه لمحصول القمح ، كما أكد وكيل الوزارة على اختيار الحقول الارشاديه في مناطق مميزه ،  لكي يسهل على الجميع مشاهدتها وتبني استخدام الطرق الحديثة في الزراعة من الزراعة علي مصاطب سواء بدار أو بالسطارة ، والتأكيد علي توفر جميع اصناف التقاوي المعتمدة الخاصة بمحصول القمح في منافذ الإرشاد الزراعي .

 


 كما شدد وكيل الوزارة على متابعة حرق المخلفات الزراعية، وعقد ندوات إرشادية توعوية عن تأثيرات حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز كعلف او سماد، مع ضرورة تكثيف المرور اليومي لرصد أي حريق للمخلفات الزراعية.

 

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