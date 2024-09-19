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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

برلمانى يثمن حرص محافظ قنا لمشاركة النواب فى وضع الخطط الاستثمارية

اللواء هشام الشعينى
اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب

وصف اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر لقاءات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى المحافظة بالمهمة والإيجابية موجهاً التحية والتقدير للمحافظ على حرصه الدائم فى تلبية مطالب الدوائر الانتخابية لأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

الإجراءات التنفيذية 
وقال " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الدكتور خالد عبد الحليم من المسئولين السياسيين الذين لديهم القدرة والكفاءة وتحقيق النجاح فى ايجاد حلول عاجلة وواقع لمختلف المشكلات العامة وطلبات المواطنين، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين مثمناً تأكيد الدكتور خالد عبد الحليم على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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واعتبر اللواء هشام الشعينى الحرص الكبير من محافظ قنا على ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بمثابة دليل قاطع على حرص المحافظ على مشاركة الجهاز التنفيذي مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها وأكبر دليل على ذلك التأكيدالواضح والحاسم من المحافظ على أن تحقيق مصلحة المواطن يعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

طلبات النواب
ويحرص محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم على الاستماع بكل اهتمام لطلبات النواب ويوجه بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

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وأشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.

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