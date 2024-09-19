الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

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وأعرب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الخميس، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أنها خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، كما أعرب عن أسفه من موقف الدول التي عارضت القرار رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم منذ أكتوبر الماضي.

ودعا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق القرار وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

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