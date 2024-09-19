تدريب 44 طبيب أسنان على الجراحة بشمال سيناء

أكد الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، بداية" تقديم الخدمات المُتخصصة في طب الأسنان بالمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من الدورة التدريبية لطب الأسنان في مجال جراحة الفم والوجه والفكين والتى تم عقدها في الفترة من ١٦ _١٨ سبتمبر بمركز تدريب الريسة



وأوضح الدكتور سيف سعيد بدوي مدير إدارة الأسنان، أن الدورة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصرية وتحت رعاية الدكتورة غاده نصر مدير عام الادارة المركزيه لطب الاسنان بالوزارة.

وأشار الدكتور سيف، إلى تدريب 44 طبيب بمركز تدريب الريسة، استعرض خلالها الدكتور محمد معوض الجانب العلمي لمشاكل مفصل الفك، وتطرق إلى الفكر التشريحي والفسيولوجي للمفصل وكيفية عمله والسبل الحديثه المتبعة في علاج المشاكل الصحية المرتبطه بمفصل الفك السفلي سواء الدوائيه اوالجراحيه

من جانبه أوضح الدكتور اسامه عبد الرؤوف الدكروري، كيفيه التعامل الطبي مع الحالات الحرجه وحالات الطوارئ والأمراض المزمنه مثل مرضي القلب والأزمات القلبية والربويه والفشل الكلوي، كما تم التدريب بعياده الاسنان الخاصة بالوحدة الطبية بالريسة عن طريق اجراء "عمليه البزل والحقن المفصلي تحت المخدر الموضعي" في كل مفصل علي حده من الناحية اليمين واليسرى وتم البث الحي للعمليه عن طريق تقنيه الزووم الي قاعات التدريب

وقال وكيل الصحة، إنه تم توقيع الكشف على ٧٩٤ مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة في اليوم الثاني



واعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، توقيع الكشف الطبى على ٧٩٤ مريضًا بحي الكرامة وذلك ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية"، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت عيادات ( باطنة، اطفال، جراحة، جلدية، نسا وتنظيم أسرة - عظام.) إلى جانب فريق المبادرة، والتثقيف الصحي

وأشار الدكتور أحمد حسانين منسق عام القوافل انه تم إجراء تحاليل طبيه مختلفًا للمرضى فضلًا عن عدد من الفحوصات للمرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم.



وأوضح الدكتور حسانين عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة