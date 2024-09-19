برلمانى فى سؤال للحكومة: المواطنون سيلجأون للحطب والنشارة بعد ارتفاع اسعار البوتاجاز

قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب : إن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز بشكل ملحوظ، حيث إن هناك أسعارًا جديدة تم تطبيقها من أمس الأربعاء برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع ووفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الإجتماعي للعودة الى استخدام الحطب ونشارة الخشب واستخدام الكانون بدلاً من عن البوتاجاز فى طهى الطعام.

الثروة المعدنية

وتقدم النائب محمود قاسم بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية به مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق انذار ؟ وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية اسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى اسعار انانيب البوتاجاز ؟ وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ؟ مؤكداً أنه بعد هذا الارتفاع فى اسعار انابيب البوتاجاز فإن أبسط شيئ يتوقع حدوثه وجود ارتفاع كبير فى اسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس وهى من اهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الماسحة من المواطنين.



كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا داخل المستودع فبكم ستصل الى المواطن ؟ وهل الحكومة لديها القدرة فى السيطرة واحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار انابيب البوتاجاز ؟ مؤكداً أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.



وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز وجاءت الأسعار كالتالي: 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.