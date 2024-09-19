دفاع النواب: مبادرة "بداية" هدفها حماية الأسرة المصرية

ثمن النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" مؤكدا أنها تأتي في إطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصري وفى ضوء التكليفات الرئاسية المستمرة من القيادة السياسية من أجل الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان وتحقيق تقدم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

بناء الإنسان



وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هدفها الرئيسى حماية الأسرة المصرية وتأهيل ورعاية العنصر البشري لتحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة مؤكداً أن المبادرة الرئاسية الجديدة تتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتستهدف تحقيق التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري كما تستهدف المبادرة تعزيز جهود الدولة لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ليكون الحق في التعليم والحق في الصحة والدواء والحق في الحياة الكريمة والمسكن وغيرها فى مقدمة حقوق المواطن المصرى كما يؤكد على ذلك دوماً الرئيس السيسى.



وقال النائب خالد طنطاوى : إن أكبر دليل على ذلك هو أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تهتم بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحرص على توجيه خدماتها لكل الأعمار، وستساهم في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر غير القادرة، كما تهتم بحماية الأسرة المصرية وتمكين الشباب والمرأة مثمناً المحاور الرئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية