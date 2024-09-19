صناعة الشيوخ تثمن سياسات "الوزير" لحل مشكلات الصناعة وتشجيع المنتج المحلى

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إعلان وزارة الصناعة البدء من يوم السبت المقبل تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لمحافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية بها بمثابة ثورة اصلاحية داخل القطاع الصناعى لمواجهة جميع التحديات والأزمات التى عانى منها هذا القطاع الاستراتيجى وأدى إلى تأخر مصر فى ملف تحديث وتطوير الصناعة المصرية.

مشكلات القطاع الصناعى

ووجه " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على هذا الفكر المتميز ومشاركة المحافظين فى حل مشكلات القطاع الصناعى من خلال هذه المواجهات المباشرة من مستثمرى الصناعة بمختلف المحافظات مع المحافظين وبحضور الفريق كامل الوزير بنفسه لهذه الاجتماعات معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الأسلوب سيحقق نجاحات كبيرة فى حل مشكلات مستثمرى القطاع الصناعى والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.



وطالب المهندس محمد المنزلاوى من جميع المحافظين ومستثمرى القطاع الصناعى الاستعداد التام لمثل هذه اللقاءات التى تتم بهذا الأسلوب المتميز مؤكداً أن الفريق كامل الوزير سيحقق نجاحات كبيرة فى تحويل المحافظات المصرية الى مناطق وقلاع صناعية كبيرة ومنتجة لمختلف السلع والمنتجات الصناعية وبما يحقق الهدف الرئاسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.



وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تكليف جميع المحافظين باعطاء اولوية قصوى لتشجيع المنتج المحلى داخل مختلف دواوين المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مع الحظر وبشكل قاطع لاستيراد أى سلع ومنتجات صناعية من الخارج يكون لها مثيل محلى.



وكان وزارة الصناعة قد أعلنت أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.



ووجهت الوزارة الدعوة لكافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.



جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.



كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.