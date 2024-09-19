جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد مراكز متقدمة في أسبوع شباب الجامعات بالإسكندرية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات اليوم الثانى لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى.

البرامج التكنولوجية



حيث بدأت فعاليات اليوم بالملتقى الفكرى بين رؤساء الجامعات التكنولوجية والطلاب،حيث أكد الدكتور عربى كشك خلاله أن البرامج التكنولوجية التى تتضمنها الجامعات تتيح أن يشارك الشريك الصناعى في وضع المناهج الدراسية والبرامج المتاحة بها وفقًا لإحتياجات الكيانات الصناعية، بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع وتوطين الصناعة المصرية.





وأضاف الدكتور عربي كشك أن الجامعة تحرص على تعزيز قدرات طلابها وإكسابهم الخبرات التى تؤهلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العملية الفعلية، من خلال توفير الفرص التدريبية بالهيئات والكيانات المختلفة خلال الدراسة والأجازة الصيفية.



وأكد "كشك " أن الأنشطة الطلابية ليست مجرد وسيلة لتسلية الطلاب بل هي عنصر أساسي في العملية التعليمية، من خلال مشاركتهم في الأندية والفعاليات الرياضية والثقافية، حيث يكتسب الطلاب مهارات جديدة، لتطوير قدراتهم على القيادة، ويتعلمون العمل الجماعي والتفكير النقدي،كما تفتح أمامهم فرصًا للتعرف على اهتماماتهم وبناء شبكة علاقات مهنية واجتماعية قيمة.





وشارك طلاب الجامعة فى فعاليات المسابقة الثقافية وفاز الطالب عبد الله ناجى بالمركز الاول فى الإنشاد الدينى ، والطالب رمزى رضا رمزى حصل على المركز الأول مكرر فى الترانيم، وكذلك حصلت الطالبة فاطمة الزهراء على المركز الثانى فى النشاط الفنى مسابقة الغناء الفردى.



