قصور الثقافة تختتم أسبوع المرأة بسوهاج.. و"هويدي" تدعو لإحياء تراثها في الصعيد  

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الأسبوع الثقافي للمرأة بسوهاج "المرأة بين الثقافة والفنون"، الذي أقيم بقصر ثقافة المنشأة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات الختامية بحضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، د. رقية الهلالي عضو مجلس النواب، أحمد فتحي المدير الإداري لفرع ثقافة سوهاج، وعدد من مسئولي الثقافة بالفرع، واستهلت بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي أقيمت على مدار الأسبوع الثقافي منها: منتجات من إعادة التدوير والحفاظ على البيئة وورش التطريز الفلاحي وأشغال التلي، الإكسسوارات، الخرز، وورشة الخيامية، بإشراف الفنان أحمد محمد السيد أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع.

بدأت فعاليات الختام بالسلام الوطني، وقدمها الشاعر أوفى عبد الله الأنور مشيدا بالفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت خلال الأسبوع الثقافي والفني للمرأة.

دعوة لإحياء تراث المرأة في صعيد مصر



من ناحيتها أكدت الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، في كلمتها على دور المرأة في المجتمع، موجهة دعوة لإحياء تراث المرأة في صعيد مصر من خلال الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وتحدثت "الهلالي" عن دور الدولة في دعم وتعزيز المرأة المصرية منوهة بأن المرأة في صعيد مصر هي أيقونة وهي الداعم الأول للمجتمع.

وأشاد المدير الإداري لفرع ثقافة سوهاج بفعاليات الأسبوع مؤكدا دور الثقافة في نشر الوعي وتقديم برامج متخصصة لجميع الفئات.

وتابع الحضور باقة من الأغاني الوطنية والطربية والتي قدمتها فرقة قصر ثقافة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي قدمت خلالها العديد من الاغانى منها "يا مصر يا أم الدنيا" و "يا أغلى اسم في الوجود" و"اللي عاش حبك يعلم" و"مصر التي في خاطري" وسط تفاعل الحضور.

الأسبوع الثقافي نظمته الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، وناقش عددا من القضايا منها «الصحة النفسية والجسدية» و«التطور التكنولوجي الحديث في العصر الحديث» و«كيفية بناء أجيال المستقبل»، كما تضمن البرنامج باقة من العروض الفنية، والورش المتنوعة.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة مؤخرا عدة أسابيع للمرأة في عدد من المحافظات، بهدف تنمية الموهبة والحس الفني لدى المشاركات به، في ضوء الاهتمام بالتثقيف والتعليم الحرفي للمرأة، وإثراء الجانب الفني والإبداعي لديها.